Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 30.11.2022. Co słychać na Facebooku?

Krzysztof Buczkowski zaprasza na mikołajkowe zakupy do Sklepu Kibica 🙂 Buczek za sklepową ladą stanie w poniedziałek 5 grudnia o godzinie 16:00 i będzie czekał na Was do 19:00. ▶️ każdy kibic, który zakupi podczas spotkania z Buczkiem karnet, otrzyma w prezencie falubazowy kubek ▶️ przy okazji spotkania odbędzie się zbiórka słodyczy do paczek na #FalubazoweMikołajki. Dla kibiców, którzy przyniosą słodycze - FALUBAZOWY GADŻET NIESPODZIANKA ▶️ dla wszystkich kibiców niespodzianka Do zobaczenia 🙂 --- #KSF23 #TylkoFalubaz Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis.eu Mobile Homes