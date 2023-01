Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 31.01.2023. Co słychać na Facebooku?

💥 Kolejna firma dołącza do naszego programu 🔹Unia Bonus🔹 jest to Bistro 66 Grill Bar 👊🏼🤟🏼 👉🏼 każda osoba, która posiada karnet na sezon 2023 otrzymuje w Bistro 66 Grill Bar 2️⃣0️⃣% rabatu❗️ Sprawdź aktualną listę Partnerów! ➡️ https://unia.leszno.pl/uniabonus/ Zapraszamy do współpracy 🤝 Więcej informacji 👇🏼 📧 [email protected] 📞 655299977 / 726757576 #KSUL #UniaLeszno #UniaBonus #ByczaRodzina #PGEEkstraliga #PGEE