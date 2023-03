Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 4.03.2023. Co słychać na Facebooku?

To już dziś. Spotkanie otwarte z MACIEJEM JAWORKIEM‼️ Zapraszamy do Sklepu Kibica w godzinach 12:00 - 14:00 Dla pierwszych fanów, którzy zakupią dziś karnet, lub zrobią zakupy za minimum 100 złotych w Sklepie Kibica przy W69 NIESPODZIANKA! Książka Bartosza Łusiaka "Macieja Jaworka...bonus, zwycięstwo, wykluczenie i upadek" w prezencie :) Do zobaczenia 😀