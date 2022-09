Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 5.09.2022. Co słychać na Facebooku?

CZEGOR ➡ 4️⃣2️⃣:4️⃣8️⃣ To był prawdziwy żużlowy horror. Walka była niezwykle zaciekła, ale tym razem zwycięska okazała się Stal Gorzów, której gratulujemy awansu do finału. Dziękujemy naszym niezastąpionym kibicom, dziękujemy naszej drużynie za walkę. To jeszcze nie koniec sezonu! Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wywalczyć brązowe medale! Foto: Grzegorz Misiak Photography _ #ZuzlowaCzestochowa #PGEEkstraliga