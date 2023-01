Żużel: Najnowsze posty z 14.01.2023. Co ważnego się wydarzyło?

🗣: "Trener na meczu musi być wszędzie, wszystko doglądać i widzieć. Są konsultacje z zawodnikami, przed biegiem muszą też wiedzieć co jest zrobione na torze. Zawodnicy też często pytają co zrobić z motocyklem" - mówił Janusz Ślączka, który w drugim odcinku cyklu GKMtv "Ludzie GKM" opowiedział o miejscu swojej pracy podczas zawodów i o tym co dzieje się w parku maszyn. 🎥 Zobacz film:⤵️