Żużel: Najnowsze posty z 15.02.2023. Co ważnego się wydarzyło?

Mistrzostwa Piotra Protasiewicza już 25 marca. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was koszulkę #musthave dla każdego fana PePe. Koszulka przedstawiająca cztery najważniejsze chwile w karierze Piotra Protasiewicza będzie dostępna Sklepie Kibica przy W69 w ograniczonej ilości już 18 lutego podczas pierwszego dnia sprzedaży biletów na Mistrzostwa Piotra Protasiewicza. Tego samego dnia w internetowym sklepie kibica ruszy przedsprzedaż koszulki w różnych wariantach kolorystycznych. Cena koszulki: Damska/Męska: 80 złotych Dziecięca: 60 złotych Przedsprzedaż potrwa do środy 22 lutego włącznie. Wszystkie zamówione do tego czasu koszulki odebrać będzie można tydzień później tj. w środę 1 marca w stacjonarnym Sklepie Kibica przy W69. W środę 1 marca koszulki trafią do sprzedaży otwartej w stacjonarnym Sklepie Kibica, a także w serwisie www.sklep.falubaz.pl