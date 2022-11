Żużel: Najnowsze posty z 15.11.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Największe żużlowe drużyny na Facebooku w jednym miejscu. Obserwujemy facebookowe profile żużlowe dla największych fanów tego sportu. Sprawdź nasz artykuł, w którym znajdziesz nowinki ze świata żużla. W ten sposób będziesz na bieżąco ze wszystkimi tematami swojej ulubionej drużyny. Zobacz, co najbardziej Cię zainteresuje.

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku This is a re-share of a post

Trwa sprzedaż karnetów na sezon 2023! Macie już swoje wejściówki? :)

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ - nie możemy się już doczekać 😎💥 🟡🔵⚪️ #ŻyjeMyŻużlem #PGEEkstraliga

Partner naszej drużyny Toyota Zielona Góra - JPJ Auto zaprasza w piątek i sobotę na Dni Otwarte i prezentację TOYOTY COROLLI CROSS

Tydzień temu, przy okazji Dnia Transferowgo, odwiedziliśmy studio DB Team, na tradycyjnej sesji zdjęciowej. Dziękujemy DariuszBiczynski.pl - fotografia kreatywna za super fotki i miłe spotkanie 👊

To już trzeci mural na piłkarskiej (sportowej) mapie Polski. 🗺️ Mecenasowi projektu STS gratulujemy. Kto mógłby być bohaterem takiego muralu w naszym mieście? 🤔

Dwa ogłoszenia transferowe, dwie nowe koszulki! 🦁 W naszym sklepie internetowym możecie już zamawiać t-shirty Maksyma Drabika oraz Jakuba Miśkowiaka. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia plakat z autografem - GRATIS! 😎 Maks 👉 https://tiny.pl/wccf1 Kuba 👉 https://tiny.pl/wccfp 🚨 Planowany termin realizacji zamówień to okolice 6 grudnia. Ilość koszulek jest ograniczona i limitowana. __ #ZuzlowaCzestochowa #PGEEkstraliga "Hej, hej GKM": Mateusz Szczepaniak

🗣️ "Mam ambicję w sobie i zawsze chciałem rzucać sobie wysoko poprzeczkę. Całą karierę pracuję żeby te marzenia się spełniły i na pewno dam z siebie 100% żeby zadowolić tutaj siebie i kibiców" - powiedział Mateusz Szczepaniak, który był gościem Kamila Morydza w pierwszym odcinku nowego cyklu GKMtv "Hej, hej GKM". 🎥 Zobacz film:⤵️ #GKM2023 | Mateusz Szczepaniak Racing

Na dobry początek dnia przypominamy... 😀 Jakub Miśkowiak#515 - Włókniarz Częstochowa 2023! 🦁 Więcej 👉 https://tiny.pl/wc9kj __ #ZuzlowaCzestochowa #PGEEkstraliga

MotoMysz odwiedziła wczoraj uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. Dziękujemy za zaproszenie i miłe spotkanie :) #KSF22 #TylkoFalubaz

Święta coraz bliżej 🎅 Przygotowaliśmy specjalny konkurs "Stalowa Bombka" dla przedszkolaków 🥰 Zapraszamy do udziału grupy przedszkolne z całego województwa. Regulamin konkursu ⤵️ https://www.stalgorzow.pl/index.php/2022/11/14/regulamin-konkursu-stalowa-bombka/ #StalowaRodzina #75LatStali

ZOBACZ KONIECZNIE Za co możesz dostać mandat? Wielu z tych rzeczy nigdy byś się nie spodziewał