Żużel: Najnowsze posty z 2.03.2023. Co ważnego się wydarzyło?

W tym sezonie jeszcze bardziej zacieśniamy współpracę z Browar Witnica S.A. 🤝 Razem powołujemy do życia projekt '"Smak lubuskiego żużla" 🤩 Krzysztof Czyrka (Browar Witnica) - "Smak lubuskiego żużla” to możliwość poznania całego procesu tworzenia żużla „od kuchni”, widziany oczami osób, które nasz gorzowski żużel robią. Po pierwsze formuła przewiduje poznanie i krótkie prelekcje osób, które odpowiadają za poszczególne etapy widowiska żużlowego. Zatem będzie można usłyszeć jaką rolę pełni i za co odpowiada, np. toromistrz, mechanicy, trenerzy czy zawodnicy, a także inne osobowości żużla gorzowskiego. Jednak to nie wszystko. Planujemy także rundę pytań od kibiców do tych osób, więc warto przyjść przygotowanym. Poza tym projekt przewiduje szereg atrakcji dla najmłodszych kibiców, tzn. różnorodne zabawy związane z żużlem. Kibice pełnoletni mogą liczyć na konkursy i zabawy przygotowane przez Browar Witnica. Zamierzamy uruchomić telebim, na którym będzie można jednocześnie śledzić przebieg zawodów innych drużyn, jeśli będą się odbywały w tym czasie". Na koronie stadionu więcej stanowisk z gastronomią i stoiska "express" ☝️ "Zostaliśmy operatorem stadionu. Dlatego mamy ambicje podnieść dotychczasowy standard obsługi klienta. Tego oczekuje od nas Prezes klubu Waldemar Sadowski, ale także my od siebie. Stawiamy przede wszystkim na jakość i sprawność obsługi klienta. Na koronie stadionu zwiększymy ilość punktów sprzedażowych. Totalną nowością będzie utworzenie stoisk „Express” pomiędzy punktami z pełną gastronomią" - dodaje Krzysztof Czyrka. #STALeRAZEM