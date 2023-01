Żużel: Najnowsze posty z 21.01.2023. Co ważnego się wydarzyło?

Jeden na milion - ratujmy marzenia 17-letniego sportowca z mięsakiem Ewinga. Zbiórka na leczenie Oliviera Dłubała 💚 Drodzy kibice Włókniarza! Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. U 17-letniego Oliviera stwierdzono nowotwór złośliwy - mięsak z rodziny Ewinga, guz okolicy X międzyżebrza po lewej stronie C41.3/C49 😥 Przed Olivierem miesiące chemioterapii: operacja, chemioterapia pooperacyjna, radioterapia i rehabilitacja. Wszystkie te zabiegi są niesamowicie drogie, a nie wszystkie są refundowane... 🏥 Link do zbiórki 👉 https://tiny.pl/wpltd __ #ZuzlowaCzestochowa