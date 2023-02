Żużel: Najnowsze posty z 24.02.2023. Co ważnego się wydarzyło?

Dzisiaj odbyło się pierwsze w tym roku nasze biznesowe śniadanie w ramach BSC Business Stal Club. To była świetna okazja do zaprezentowania naszych partnerów oraz podziękowań za wsparcie 🤝 Prezes klubu, Waldemar Sadowski przedstawił również zmiany, inwestycje i cele jakie zamierzamy zrealizować w sezonie 2023 💛💙 Podczas naszego spotkania mieliśmy zaszczyt gościć pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzów. Frekwencja dopisała 🤩 Dziękujemy naszym partnerom za obecność, a firmie Hajduk - Kominki za użyczenie swojej siedziby do przygotowania spotkania. #STALeRAZEM