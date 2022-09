Żużel: Najnowsze posty z 26.09.2022. Co ważnego się wydarzyło?

🏟 Słuchajcie, to są ostatnie dni głosowania w Grudziądzkim Budżecie Obywatelskim 2023!⏳ Pełna mobilizacja!💥 Mieszkańców Grudziądza, którzy jeszcze nie oddali głosu zachęcamy do wsparcia projektu budowy trybuny dla niepełnosprawnych oraz toalet z bezpłatnym dostępem na wydarzenia organizowane przez nasz klub. Trwa to ok. 2 minuty, a dzięki temu wszyscy możemy zyskać funkcjonalną trybunę na H4. GŁOSUJ I UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM!🔥 Jak oddać głos w GBO? 1. Wejdź na stronę https://grudziadz.budzet-obywatelski.org/ 2. Podaj swoje dane. 3. W zadaniach ogólnomiejskich wybierz projekt nr 14 - "Budowa trybuny dla osób niepełnosprawnych oraz toalet na stadionie żużlowym". 4. Potwierdź swój wybór wpisując kod otrzymany w wiadomości SMS. Szczegóły projektu:⤵️ https://www.gkm.grudziadz.net/2022/09/25/nowa-trybuna-dla-osob-niepelnosprawnych-na-h4-glosuj-w-grudziadzkim-budzecie-obywatelskim/