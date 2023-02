Żużel: Najnowsze posty z 27.02.2023. Co ważnego się wydarzyło?

Będą nowe toalety na Stadionie ⚠️ Cały projekt szacowany jest na milion czterysta tysięcy zł (brutto) i będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy – to budowa i przygotowanie inwestycji do tzw. stanu surowego zamkniętego. Drugi to prace wykończeniowe. Nowy budynek z toaletami będzie miał ok. 200 metrów kwadratowych i stanie w miejscu gdzie dzisiaj stoją toalety przenośne. Do prac zostanie wykorzystany projekt budowy toalet, który był w pierwotnym planie budowy stadionu. Czas trwania prac uzależniony jest od oczywiście środków finansowych, ale nie powinien być dłuższy niż 2 lata. Waldemar Sadowski, prezes Stali Gorzów "Jesteśmy świadomi, że tak duży stadion wymaga wielkich nakładów i pracy, ale razem z Miastem, radnymi miasta oraz z OSiR-em konsekwentnie modernizujemy nasz ukochany obiekt. Wychodzimy także naprzeciw oczekiwaniom naszych kibiców. Działamy również, aby w jak najszybszym możliwie czasie wybudować toalety stacjonarne. Doskonale wiemy, że obecne rozwiązania nie są dla kibiców optymalne i wymagają szybkiej zmiany.” https://www.stalgorzow.pl/index.php/2023/02/26/beda-nowe-toalety-na-stadionie/ #STALeRAZEM