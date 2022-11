Żużel: Najnowsze posty z 28.11.2022. Co ważnego się wydarzyło?

ℹ️ Marzyłaś aby zobaczyć jak wygląda żużel na najwyższym poziomie "od kuchni?" Chciałabyś pokazać się na arenie ekstraligowego klubu GKM Grudziądz S.A.? Trwa nabór do zespołu Podprowadzające GKM Grudziądz na sezon 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣❗️ Zgłoszenia wysyłajcie na adres: 📩 [email protected] Zgłoszenia powinny zawierać: 👉 imię i nazwisko, wiek (wymagane 18 lat), wzrost 👉 3 zdjęcia dobrej jakości przedstawiające całą sylwetkę 👉 krótki opis, zainteresowania itp. Zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń do końca listopada!