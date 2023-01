Żużel: Najnowsze posty z 6.01.2023. Co ważnego się wydarzyło?

ZACZNIJ NOWY ROK OD WYGRANEJ‼️💥 🤙 UDOSTĘPNIJ ten post! 🤙 POLUB stronę DPV Logistic - Profesjonalne usługi spedycyjne i transportowe na Facebooku! 🤙 ZAPROŚ do zabawy i oznacz w komentarzu co najmniej 3 swoich znajomych! 🎁 WYGRAJ ZESTAW GADŻETÓW (czapka, kubek, kalendarz) oraz KAWĘ ufundowane przez firmę DPV Logistic z okazji przedłużenia umowy sponsorskiej z GKM Grudziądz S.A.! 🕒 Zabawa trwa do 8 stycznia (niedziela) do godziny 22:00. ✅ Ogłoszenie zwycięzcy 9 stycznia (poniedziałek).