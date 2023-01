Żużel: Najnowsze posty z 7.01.2023. Co ważnego się wydarzyło?

Kaskat DAIRY właściciel marki Grand Gelato Kaskat ze Stalą Gorzów w sezonie 2023 💛💙 Dziękujemy za zaufanie i liczymy na wieloletnią współpracę 🤝 KASKAT DAIRY jest firmą z ugruntowaną pozycją na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym, uzyskaną dzięki długoletniej i intensywnej działalności w branży mleczarskiej. To firma rozpoznawalna na arenie globalnej. KASKAT DAIRY to jeden z kluczowych podmiotów gospodarczych w lubuskim, wielokrotnie nagradzany za innowacyjność, szerokie perspektywy rozwoju, wydajność ekonomiczną, wiarygodność płatniczą, wysoką zyskowność, zasługi dla społeczności lokalnej oraz wkład w ochronę środowiska. To właśnie w Gorzowie Wielkopolskim powstał nowoczesny zakład produkcyjny, stanowiący niewątpliwie kamień milowy w rozwoju firmy. Mieszanki do lodów Grand Gelato Kaskat są absolutną nowością na rynku polskim❗ Najwyższej jakości naturalne surowce i starannie wyselekcjonowane dodatki są gwarancją nie tylko niesamowitych doznań smakowych, ale również wyjątkowo delikatnej, kremowej konsystencji. KASKAT SP. Z O.O.⤵ ul. Husarska 10 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: +48 95 722 40 02 tel. +48 95 725 31 10 fax. +48 95 720 48 53 Tel: +48 95 725 31 10 📧: [email protected] 🌐: www.kaskat.com www.grandgelato.pl