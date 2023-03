Żużel: Najnowsze posty z 8.03.2023. Co ważnego się wydarzyło?

Waldemar Sadowski, Prezes Stali Gorzów 🗣 Rozmów ze sponsorami nt. zmiany nazwy Stadionu nie było ⚠ "Nie było takich rozmów z naszymi partnerami biznesowymi. Poza tym proszę pamiętać, że Stadion im. Edwarda Jancarza jest własnością miasta w związku z tym Stal Gorzów nie posiada prawa do zarządzania nazwą stadionu. Stanowczo więc muszę zdementować informację czy może plotkę i zapewniam, że to nie my jesteśmy jej autorem. Nazwa stadionu pozostaje bez zmian!" ✅ W tej informacji mowa jest również o potężnym sponsorze ⚠ "W tej sprawie na razie mogę powiedzieć tylko tyle, albo aż tyle, że zarząd Stali Gorzów jest bardzo aktywny w tym temacie. Jestem przekonany, że już niedługo przyniesie to wymierne efekty, o których poinformujemy za pośrednictwem oficjalnych źródeł klubu" ✅ https://www.stalgorzow.pl/index.php/2023/03/07/prezes-sadowski-dementuje-i-puszcza-oko-do-kibicow/ #STALeRAZEM