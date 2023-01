Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 31.01.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @rwatykanskie: Rozpoczęła się papieska pielgrzymka do Afryki. Jej pierwszym etapem jest Demokratyczna Republika Konga. Franciszek prosił…

RT @sdmgrzegorz: Moc Jezusa przyjmowana z wiarą rodzi w nas gotowość do nowego dalszego życia, uzdrawia, stawia na nogi i posyła.

#BibliaNaDziś: "Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia" (Mk 5, 21-43).

Redakcja listu do kapłanów na Wielki Czwartek oraz kolejne etapy wdrażania Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, czyli dokumentu nt. zasad formacji kapłanów w Polsce, były głównymi tematami obrad Komisji Duchowieństwa KEP.

RT @rwatykanskie: Parafie to nie kluby dla nielicznych, które dają określoną przynależność społeczną. Ich drzwi muszą stać otworem dla wszy…

[email protected]_pl udał się dzisiaj po południu do Bazyliki Matki Bożej Większej, by modlić się przed ikoną Matki Bożej "Salus Populi Romani" i powierzyć Jej swoją nadchodzącą podróż do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego.

Fot. Vatican Media https://t.co/SgUylY7TtC