EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 25.09.2022? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Bp Kamiński na Jasnej Górze: Bądźmy wszyscy apostołami tego, co święte. Nie jest dziś łatwe, przekonać ludzi młodych, że pod pojęciem „ślubuję ci” zawarte jest oddanie siebie na zawsze drugiemu człowiekowi i Bogu. #PielgrzymkaMałżeństwIRodzin https://t.co/jFRQt0P5lU

RT @rwatykanskie: [email protected] _pl pielgrzymował do Matery, na południu Włoch, gdzie zamknął Krajowy Kongres Eucharystyczny. https://t.co/kYVa…

Papież Franciszek zaapelował o skuteczne inicjatywy, które doprowadzą do położenia kresu wojnie na Ukrainie. Przed modlitwą #AniołPański, którą odmówił na zakończenie pielgrzymki do Matery, mówił m. in. o #Ukraina i atakach na szkoły w Birmie. https://t.co/n8geN1D5ML