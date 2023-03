Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 16.03.2023 - o czym napisał papież Franciszek?

Dziękuję, że towarzyszycie mi swoimi modlitwami. Proszę was, róbcie to nadal.

Post pomaga nam utrzymać w dobrej kondycji ducha; prowadzi nas do uznania właściwej wartości rzeczy; przypomina nam, że życie nie powinno być podporządkowane przemijającej scenie tego świata. #WielkiPost

Każdy ochrzczony jest posłany, aby przekazywać Dobrą Nowinę, miłując innych i służąc im. Nie możemy pozostać zwykłymi widzami; zapał apostolski popycha nas do szukania zawsze nowych sposobów głoszenia oraz świadczenia o Bożej miłości. #AudiencjaOgólna

#MódlmysięWspólnie, aby #kobieta, każda kobieta, była szanowana, chroniona i doceniana. Dopuszczanie się przemocy wobec kobiety i matki to dopuszczanie się jej wobec samego Boga, który przyjął ludzką naturę od kobiety, od matki.

Ponawiam apel, by w Ziemi Świętej dialog wziął górę nad nienawiścią i zemstą. Modlę się do Boga za Palestyńczyków i Izraelczyków, by przy pomocy wspólnoty międzynarodowej znaleźli drogę braterstwa i pokoju.