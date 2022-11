Tajemniczy agent „Mario”. Co robił Michnik w agenturze wywiadu Hiszpanii?

Zresztą lewicowa Hiszpania to w życiu Michnika miłość odwzajemniona, która co jakiś czas powraca czy to w rzekomych analogiach transformacyjnych między Polską Ludową a Hiszpanią gen. Francisco Franco, czy to za sprawą kolejnych nagród i wyróżnień przyznawanych naczelnemu „Wyborczej”. Trzeba tu wspomnieć, że redaktor „Gazety Wyborczej” jeszcze w czasach frankizmu fascynował się walką lewicy socjalistyczno-komunistycznej z Franco, próbując już później (dał temu wyraz w tekście Nowy ewolucjonizm z 1976 r. a później w Dwugłosie o eurokomunizmie z 1977 r.), do spółki z Jackiem Kuroniem, przeszczepić na polski grunt idee rad robotniczych. Wszystko to jest znane, a przez swoją powtarzalność w ostatnich trzydziestu latach stało się wręcz rytualne.

Wspominam jednak o tym wszystkim, bo śledząc wydarzenia z Oviedo wróciłem pamięcią do sprawy, która od kilku lat mnie zajmuje i nie ma co ukrywać, zastanawia. Od czasów likwidacji zbioru zastrzeżonego IPN w 2016 r. i ujawnienia materiałów z rozpracowania przez SB ambasady i rezydentury wywiadu Królestwa Hiszpanii, nie daje mi spokoju… rozpracowanie obiektu „Temida” (ambasada Hiszpanii) i związana z tym sprawa agenta o ps. „Mario”.