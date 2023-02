To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 3.02.2023 grzeje na Facebooku?

W sezonie 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ jest razem z nami firma Trawers-Adr! 🤝 Firma P.U.H. „Trawers” Marek Adrianowicz została zarejestrowana w 1992 roku, kontynuując swoją działalność do dziś. W początkowym okresie działalności zajmowała się kursami prawa jazdy, szkoleniami doradczymi w transporcie towarów (materiałów) niebezpiecznych, jednak dzięki dynamicznemu rozwojowi, ciągłemu poszerzaniu wiedzy i kwalifikacji, poszerzyła swoją działalność o nowe kursy dokształcające dla kierowców, co spowodowało włączenie tych dziedzin do profilu działania firmy 🚚 W roku 2007 firma uzyskała Certyfikat Zarządzania Jakością, zgodny z międzynarodową normą EN ISO 9001:2000 nadany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Dzięki niemu przedsiębiorstwo będzie utrzymywać, doskonalić poziom satysfakcji i zadowolenia klientów z jakości oferowanych usług 🥇 🌎 http://trawers.cze.pl/ __ #ZuzlowaCzestochowa