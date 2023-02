To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 6.02.2023 grzeje na Facebooku?

🚨 Nowy żółto-niebieski punkt na mapie Grudziądza! Zapraszamy Was do Galerii Grudziądzkiej przy ul. Konarskiego 45 do już otwartego Sklepu Kibica GKM Grudziądz S.A.!💥 To tutaj będzie można zakupić gadżety klubowe, czy bilety na mecze ZOOLESZCZ GKM. Nie zabraknie również spotkań z zawodnikami naszej drużyny!🔥 Jesteśmy dla Was: 👉 poniedziałek - piątek w godzinach 12:00-18:00 👉 soboty w godzinach 12:00-16:00 Zapraszamy na zakupy!🛍