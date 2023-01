Weekend z Rodziną. Mieszkanie wygodne przez dziesięciolecia

Nie jest nowiną, że wraz z upływem czasu zmieniają się potrzeby i możliwości. Planując większy remont czy urządzając nowe mieszkanie, warto zaprojektować je tak, by było odporne na cykl życia. Oznacza to, że musi być wygodne i funkcjonalne dziś, ale i za kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat, kiedy prawdopodobnie sprawność przynajmniej nieco się pogorszy. Warto zadbać, aby mieszkanie było bezpieczne, funkcjonalne, a także łatwe do utrzymania.

Podłoga i ściany dla bezpieczeństwa

Podstawową kwestią, o którą trzeba zadbać jest wyrównanie poziomu podłogi we wszystkich pomieszczeniach. Wstępy, wysokie progi itp. nie są wygodne dla nikogo. Jednak z upływem lat, gdy traci się sprawność lub pogarsza wzrok mogą stanowić zagrożenie. Z tych samych powodów należy zadbać o to, by wykończenie podłogi było antypoślizgowe (zwłaszcza dotyczy to płytek ceramicznych, ale także paneli podłogowych).