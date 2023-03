Agencja szuka statystów do filmu Patryka Vegi. Internauci zwracają uwagę na skandaliczne stawki za dzień zdjęciowy

Nowy film Patryka Vegi

Obecnie trwają prace do nagrania nowej produkcji. Do filmu potrzebni będą statyści. Takowych poszukuje m.in. agencja EDWIN FILM. Zamieściła informacje o współpracy. Warunki zaoferowane dla statystów wzburzyły jednak internautów.

Patryk Vega to jeden z najbardziej płodnych polskich reżyserów w ostatnich latach. Twórca takich filmów jak "PitBull", "Botoks", "Kobiety mafii" ostatnio zadebiutował ze swoją najnowszą produkcją "Niewidzialna wojna" .

Patryk Vega postanowił nakręcić film o sobie samym. Hasło reklamowe "Niewidzialnej wojny" brzmi: "Cała prawda o najbardziej kontrowersyjnym reżyserze". Obraz trafi do kin 30 września i pokaże,…

Skandaliczne stawki za dzień zdjęciowy

W najbliższym tygodniu odbywać się będą dwa dni zdjęciowe, do których niezbędni będą statyści. Sceny kręcone będą we Wrocławiu.

"Do udziału w zdjęciach do filmu Patryka Vegi poszukujemy statystów z Wrocławia i okolicy" - przekazała agencja, podając informację, że poszukuje osób na 13 i 15 marca w wieku od 18 do 75 lat, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.