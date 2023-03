EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 25.03.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida" (Łk 1, 26-38). https://t.co/Vtmuh6a520

RT @niedziela_pl: #Ulmowie to przykład ludzi bez kompleksów, otwartych na obcych, na ludzi innych przekonań, innej wiary i narodowości, któ…

RT @ArchKrakowska: – Jezus daje nam życie, dlatego że daje nam Boga. Może Go dawać, ponieważ sam stanowi jedno z Bogiem, ponieważ jest Syne…

RT @rwatykanskie: Jak co roku w Wielki Piątek będą zbierane na wsparcie dla chrześcijan w Ziemi Świętej ofiary we wszystkich katolickich ko…

RT @rwatykanskie: Jest milczenie zmarłych i milczenie Boga. I to milczenie czasem rodzi w nas złość. Nie bójcie się: ten gniew jest modlitw…

W niedzielę 26 marca, we wspomnienie Dobrego Łotra, Kościół w Polsce obchodzi #DzieńModlitwZaWięźniów, ustanowiony w 2009 r. podczas 347. Zebrania Plenarnego #KEP. W kaplicach wielu zakładów karnych księża kapelani będą sprawowali Eucharystię w intencji osadzonych i ich rodzin. https://t.co/e5UBwX1DAn

RT @BpIgnacyDec: W 79. rocznicę męczeńskiej śmierci Rodziny Ulmów serdecznie pozdrawiam wszystkich obrońców życia i zachęcam do modlitwy o…

RT @sdmgrzegorz: "Zamierzali Go pojmać". Śmierć Jezusa jest nieunikniona. To jednak nie według ludzkiego zegara, lecz zgodnie z czasem, któ…

RT @ReligiaTVP: 🙏 25 marca – Uroczystość #ZwiastowaniaPańskiego – to okazja do przystąpienia do duchowej adopcji dziecka poczętego.

#Dzieło…