Gdzie są burze w Polsce 22.03.2023? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Dzień dobry 🙂🙂 🔶 Dzisiaj obszar województwa podkarpackiego znajdzie się na skraju wędrownego wyżu znad Ukrainy. W ciągu dnia klin będzie stopniowo redukowany przez napierającą zatokę niżową z frontem atmosferycznym układu niżowego znad Zatoki Botnickiej. Front w trakcie wędrówki na wschód będzie ulegała procesowi starzenia więc opady będą słabły oraz zanikały i najprawdopodobniej do nas nie dotrą. Pozostajemy w polarnomorskich masach powietrza. 🔶 Po ustąpieniu lokalnych mgieł i zamgleń ograniczające widzialność do 100-400 m, zachmurzenie umiarkowane oraz małe. Na ogół bez opadów, no chyba że z opadającej mgły coś kapnie 🙃. Temperatura maksymalna do 9°C/15°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Miłego dnia życzę 🙂🙂