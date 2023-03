"Giganci Biznesu Polska Press". Za nami wielkie święto polskich przedsiębiorców

Do uczestników gali zwrócił się też członek zarządu ds. finansowych PKN Orlen Janusz Szewczak, który mówił o znaczeniu nagrody.

– Ci mitologiczni giganci mieli wielkie ambicje, sięgali gwiazd, nieba, chcieli nawet strącić z Olimpu tych starych bogów. Pewnie gdyby Zeus się nie wmieszał, to by się to powiodło. To oznacza, że ta nagroda ma duże znaczenie. PKN Orlen ostatnimi czasy też awansował do grona gigantów, europejskich na pewno, ale również do grona 150 największych firm na świecie, dlatego uważam, że giganci powinni trzymać się razem – podkreślił Janusz Szewczak.