Kajakiem pływał wśród rekinów, pił herbatę z wody z Gangesu - Jan Skwara - fotograf, podóżnik - posłuchaj jego niezwykłych historii OPRAC.: Izabella Matczak

Podróżuje 8 miesięcy w ciągu roku. I choć kiedy wraca do domu zawsze obiecuje, że zrobi sobie dłuższą przerwę, to słowa nigdy nie udało mu się dotrzymać. Po prostu nie potrafi wysiedzieć na miejscu. Jan Skwara podróżnik, fotograf, laureat wielu międzynarodowych konkursów fotograficznych zagościł u nas w studio. Opowiadał między innymi o dolinie, w której żyje się, żeby umrzeć, o kanibalach mieszkających na terenie Indii oraz o tym jak prosto z samolotu trafił na plan filmowy, by zagrać w reklamie rodem z Bollywood oraz jak chciano go zeswatać z 14-latką. Koniecznie zobacz VIDEO!