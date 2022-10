Pracuje nad zbudowaniem drona, który pomoże usuwać miny. Kim jest najlepszy student na świecie Ihor Klymenko? OPRAC.: Olena Zborovska Hubert Rabiega

- Moją misją życiową jest zakończenie prac nad dronem wykrywającym miny i rozpoczęcie prac nad drugim urządzeniem do rozminowywania. Nie tylko po to, by znaleźć miny, ale także by je rozbrajać - mówi Ukrainiec Ihor Klymenko, najlepszy student na świecie według Global Student Prize.