Aryna Sabalenka wydała głupie oświadczenie. Całemu zamieszaniu winna jest Iga Świątek, która nawet nie zagrała w tym meczu. Jest napięcie Paweł Wiśniewski

W całym spotkaniu finałowym tegorocznego French Open, Aryna Sabalenka popełniła... 70 niewymuszonych błędów, a jej rywalka, Amerykanka Coco Gauff - 30 www.instagram.com/arynasabalenka

Nie milkną echa kontrowersyjnej wypowiedzi Aryny Sabalanki po finałowej porażce z Amerykanką Coco Gauff w wielkoszlemowym turnieju "French Open". Jako główne przyczyny bolesnej przegranej, Białorusinka wskazała nieumiejętność poradzenia sobie z wietrznymi warunkami i słabsza dyspozycja mentalna. Do historii przejdą również słowa: - "Iga by ten mecz wygrała". Coco Gauff poczuła się urażona, twierdząc, że jest to nieuczciwe postawienie sprawy... - "Ostatnio wygrywałam z Igą i miałabym wiarę w siebie, by zwyciężyć i teraz - tłumaczyła. Minęło kilkanaście godzi i...