Ashton Kutcher wściekły po publikacji książki Demi Moore. Była żona zdradziła intymne szczegóły ich związku. Padły mocne słowa Małgorzata Puzyr

Ashton Kutcher opowiedział o tym, jak był wściekły na opowieści Demi Moore o ich związku fot. PAP/Abaca

Ashton Kutcher w ostatnim wywiadzie po raz pierwszy przyznał, że był „wku****ny”, kiedy wspomnienia jego byłej żony Demi Moore trafiły do ​​księgarń we wrześniu 2019 roku. Zniszczyło to jego rodzinny spokój.