Matka strzeliła do pedofila, gdy przyłapała go na próbie gwałtu jej 12-letniej córki. Stan zboczeńca jest krytyczny

Wpisano go do rejestru przestępców seksualnych od września 2019 r. po wcześniejszych wyrokach skazujących za molestowanie dzieci. Z dokumentów wynika, że ​​został skazany dwukrotnie w 2016 r. i określono go jako „seksualnie brutalnego drapieżnika”. Odsiedział ośmioletni wyrok za te przestępstwa.