Co dalej z reprezentacją Polski? "Wiele zależy od decyzji w sprawie ME 2025"

„Przystąpimy do rozgrywek Ligi Narodów. Od września gramy w grupie B, losowania jeszcze nie było, więc nie znamy rywali. Niezależnie od wszystkiego do takich meczów musimy się przygotować” – dodała.

Nina Patalon: Chcemy być coraz lepszym zespołem

Podkreśliła, że w LN przeciwnicy będą na pewno drużynami o podobnym lub wyższym poziomie. Ten format ma pomóc wyrównać ten poziom, eliminować spotkania, w których różnica potencjału między zespołami była zbyt duża.

Polki zakończyły poprzedni rok listopadową wygraną z Rumunią 6:0 w towarzyskim meczu rozegranym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

„Każdy zespół ma swoje dobre i słabe mecze. Dla nas najważniejsze jest wiedzieć, co się przyczyniło do danej sytuacji, czy nasz styl to jest to, co chcemy widzieć na boisku. Chcemy być z każdym meczu coraz lepszym zespołem. Pod względem organizacji gry, ale też jako ludzie. W ciągu minionych miesięcy zawodniczki zrobiły wielki postęp w kwestii podejścia i wiary w to, że zespół może funkcjonować jeszcze lepiej” – stwierdziła Patalon.