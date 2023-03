Dzień Kobiet u gwiazd: kwiaty, jedność i mocny przekaz. Jak celebryci świętują 8 marca? Damian Kelman

8 marca obchodzony będzie kolejny Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jak to święto spędzają gwiazdy? Unsplash / Melissa Askew Zobacz galerię (26 zdjęć)

Niebawem Dzień Kobiet. Międzynarodowe święto to okazja, by mężczyźni obdarowali bliskie im kobiety upominkami, ale nie tylko. To również najlepszy moment, by zwrócić uwagę na rolę kobiet w świecie - z tego założenia wychodzi wiele celebrytek i celebrytów. Jak wyglądało świętowanie przez nich 8 marca w ostatnich latach? Sprawdźcie w naszej galerii!