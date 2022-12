"Emilian Kamiński kojarzy się z odwagą" - znani artyści wspominają zmarłego aktora

Olaf Lubaszenko

W rozmowie z PAP Olaf Lubaszenko zaznaczył, że Emilian Kamiński kojarzy się "przede wszystkim z wielką siłą, z konsekwencją w działaniu oraz z odwagą".

- Dowiódł tego tworząc przez lata Teatr Kamienica, a potem walcząc o niego, cały czas pięknie go rozwijając - wskazał aktor. - To było jego ukochane dziecko, drugi dom, dzieło życia. Jeśli w tej całej smutnej okoliczności śmierci jest coś pozytywnego, to właśnie to, że to dzieło po nim pozostanie - podkreślił Lubaszenko.