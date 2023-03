"Giganci Biznesu Polska Press" - nagrody wręczone. Oto najlepsze polskie firmy

We wtorek wieczorem podczas uroczystej gali Polska Press Grupa wręczyła nagrody w ramach projektu "Giganci Biznesu Polska Press". Uroczystość poprowadzili Magdalena Ogórek i Grzegorz Miśtal, a uświetniły ją występy Krzysztofa Herdzina i Atom String Quartet, a także Katarzyny Cerekwickiej. Wzięli w niej udział m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa i minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Kategoria: Zrównoważony Rozwój

Nagrodę w kategorii Zrównoważony Rozwój przyznano Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. O wyborze laureata zdecydował fakt, że od lat prowadzi on politykę wspierającą zrównoważony rozwój i angażuje się w projekty związane z zapobieganiem suszy i dostępem podmiotów z branży rolnej i przemysłowej do zasobów wody. Wody Polskie prowadzą ponadto szeroką akcję inwestycyjną, zapobiegając powodziom - są to zarówno inwestycje w prace melioracyjne, wrota powodziowe, jak też zakup nowoczesnych lodołamaczy.

Wśród nominowanych w tej kategorii - oprócz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - znalazły się również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Lasy Państwowe.