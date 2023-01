Iggy Pop o braciach Kacperczyk: To bardzo złożony i mądry tekst. Amerykańska gwiazda kolejny raz docenia polskich artystów!

Podczas jednego z nich w BBC Radio 6 Music znalazło się miejsce na polskich wątek. Iggy Pop najpierw puścił słuchaczom piosenkę braci Kacperczyk "Iggy", a następnie z zachwytem i w samych superlatywach wypowiadał się o młodych artystach.

To młody polski zespół Kacperczyk. Kawałek nazywa się "Iggy". Nie jest o mnie, jest o nich, skąd są i gdzie chcieliby być. Odwołują się do mnie, do Elvina Jonesa i Young Fathers. Cieszę się, że jestem wspomniany. To bardzo złożony i mądry tekst. Jest też teledysk z angielskimi napisami i z bardzo dobrymi zdjęciami, pokazującymi jak wygląda życie młodego człowieka w Polsce - wychwalał Polaków na antenie gwiazdor.