Jej auto ma 500 koni, ale ona nigdy nie przekroczyła dozwolonej prędkości. Polska królowa driftu tylko u nas w InstaHistoriach!

Na co dzień jeździ autem, które ma 500 koni mechanicznych, ściga się maszyną, która pod maską ma tych koni 1000. Najchętniej w ogóle nie wychodziłaby z warsztatu samochodowego, ale nie pozwala jej na to partner, który także z nią pracuje. Karolina Pilarczyk całe swoje życie podporządkowała driftowi, dyscyplinie uchodzącej za najbardziej widowiskową i jednocześnie najprężniej rozwijającą się wśród sportów motorowych. Sama Karolina powala umiejętnościami, rozbraja śmiechem. Chcesz to sprawdzić? Zobacz InstaHistorie!