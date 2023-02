Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo zamieszkają razem? Aktorka opublikowała wymowny wpis. "Idzie nowe"

Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdził swój start w zawodach Ironman. "Skąd to zaskoczenie?! Skoro słowo się rzekło" - napisał w mediach społecznościowych. Katarzyna Cichopek nie odniosła się…

Kiedy ślub Cichopek i Kurzajewskiego?

Jak donosił portal "Świat gwiazd", uroczystość miałaby odbyć się jeszcze w sierpniu tego roku na greckiej wyspie Leros. W rozmowie z Jastrząb Post aktorka stwierdziła jednak, że to chyba nie o jej ślubie mowa, bo choć możliwe, że wybiorą się z dziećmi na wakacje do Grecji, to niczego takiego nie planują.

– Niewykluczone, że odwiedzimy Grecję wakacyjnie razem z dzieciakami, ale to chyba nie o moim ślubie jest mowa – oznajmiła.

Jeśli rzeczywiście dojdzie do ślubu, w obu przypadkach będzie to drugie małżeństwo. Cichopek była wcześniej żoną tancerza Marcina Hakiela, z którym ma dwoje dzieci. Kurzajewski był mężem Pauliny Smaszcz, z którą doczekał się dwóch synów.