Nadchodzi gwałtowna zmiana pogody. "To będzie najzimniejszy dzień tej wiosny"

Chłodniejszy, ale wciąż wiosenny weekend

Według synoptyków, w weekend mogą występować burze niemal na terenie całego kraju, ale szczególnie na północy. Nie będzie jednak już tak ciepło jak w piątek, ponieważ na krańcach wschodnich termometry wskażą do 14-15 st. C., nad morzem ok. 9-10 st. C., na pozostałej części kraju ok. 11-12 st. C. W niedzielę ma być jeszcze chłodniej, w centrum do ok. 10 st. C., na północy 6-8 st. C., na południu 12-13 st.

– Ten weekend będzie raczej chłodniejszy, ale można powiedzieć, że wiosenny – ocenił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Jak podkreślił, niebo będzie raczej pochmurne, a jeśli wystąpią burze, to w czasie ich przechodzenia spodziewać się można intensywniejszego deszczu i porywów wiatru. Prognozy nie wskazują na przymrozki w nocy.