Jakie jest najpiękniejsze miejsce na ziemi?

Choć dla wielu celem podróżowania jest po prostu wypoczynek, to inni stawiają na możliwość zobaczenia słynnych na cały świat miejsc, gdyż może być tak, że nigdy już w dane miejsce nie powrócą. Dlatego warto skorzystać z możliwości przekonania się na własne oczy.

Jak co roku World Happiness Report przeanalizował miliony ankiet, aby wyłonić najszczęśliwsze państwo na świecie. Wnioski? Nikogo nie zaskoczyły. Po raz piąty z rzędu na samym szczycie znalazła się…

Najpiękniejsze miejsca na Ziemi. Europa

Podróż po najpiękniejszych miejscach na świecie rozpocznijmy od tych położonych najbliżej nas, czyli tych znajdujących się w Europie. Odwiedzając Portugalię, warto zobaczyć unikatową jaskinię Benagil , w której znajduje się... plaża. Słońce dociera tam przez ogromną dziurę w sklepieniu. To jeden z naturalnych cudów wybrzeża Algarve.

Nieco bliżej Polski znajdują się słynne holenderskie plantacje tulipanów. Założony w 1949 roku największy na świecie ogród kwiatowy leży w miejscowości Keukenhoff. Ma on powierzchnię ok. 28 ha, co roku wysadza się tam ponad 7 mln cebulek kwiatowych.