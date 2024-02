Pochmurne noce z opadami deszczu oraz śniegu. Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

Jaka będzie najbliższa noc?

W nocy z poniedziałku na wtorek niebo będzie zachmurzone. Jakiekolwiek przejaśnienia spodziewane są wyłącznie na zachodzie. Na Podhalu dodatkowo będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Najzimniej będzie na północnym wschodzie kraju i w ogórach, gdzie termometry pokażą 1 stopień Celsjusza. Nieco cieplej ma być nad morzem: tam słupki skoczą do 2 stopni, by najwyższą temperaturę pokazać w centrum i na zachodzie kraju - od 4 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr natomiast będzie słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na wtorek. Opady i coraz cieplej

We wtorek 13 lutego niebo dalej będzie zachmurzone. Przejaśnienia wystąpią na południu kraju oraz w centrum. Wiatr będzie wiał niezbyt silnie, miejscami dochodzić będzie do 60 km/h na północy. Jedynie wysoko w Sudetach podmucha z prędkością 80 km/h.

We wtorek opady deszczu wystąpią miejscowo, a na północnym zachodzie pojawią się nawet opady deszczu ze śniegiem. Najzimniej będzie na północnym wschodzie - 2 stopnie Celsjusza, w centrum nawet 6 stopni, a na południu kraju nawet 8 stopni Celsjusza powyżej zera. Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego oraz północno – zachodniego. Tam też wiatr w porywach może osiągać ok. 60 km/h.

Pogoda na wtorkową noc i na środę

Noc z wtorku na środę to także zachmurzone niebo i opady deszczu, a w górach także śniegu. Miejscami pojawią się też mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Na Wybrzeżu temperatura spadnie do nawet minus 2 stopni Celsjusza, a w górach do minus 4. W samą środę 14 lutego, w górach będzie już w miarę ciepło, bo 3 stopnie. Na północnym wschodzie 4 stopnie, w centrum siedem, a na południowym zachodzie nawet 10 stopni Celsjusza.

jg