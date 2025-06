Papież zaapelował do pojednania tam, gdzie toczą się wojny. Leon XIV: Niech rządzący mają odwagę działań na rzecz dialogu Redakcja online

Papież na Placu Św. Piotra PAP/EPA

Papież Leon XIV zaapelował w niedzielę do rządzących na świecie, by mieli odwagę podejmowania działań na rzecz dialogu. Przed modlitwą Regina Coeli zachęcił do otwarcia dróg pojednania wszędzie tam, gdzie toczy się wojna.