Reprezentacja Argentyny - kadra na mundial. Albiceleste są z głównych faworytów do mistrzostwa świata

Kadra reprezentacji Argentyny na mundial

Gwiazda reprezentacji Argentyny - Lionel Messi

Absolutna gwiazda mistrzostw świata w Katarze. Dla kapitana Argentyny będzie to ostatni mundial w roli zawodnika. Niezwykle zwinny i błyskotliwy napastnik grający na co dzień w PSG będzie miał cel poprowadzić swój kraj do końcowego sukcesu.