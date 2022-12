Ślady butów w przedpokoju – błoto, śnieg i piasek na posadzce. Zobacz, jak zadbać o podłogę i uniknąć zimowych zabrudzeń Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Zima to nie jest najłaskawszy czas dla podłogi w przedpokoju. Po wejściu do mieszkania, czy domu pozostają na płytkach czy panelach paskudne zabrudzenia z błota, piachu i roztopionego śniegu. Co zrobić, żeby uniknąć nieestetycznych plam z butów w przedpokoju? Jest na to sposób. Wystarczy wyposażyć się w akcesorium, które świetnie się sprawdzi, gdy aura za oknem nas nie rozpieszcza.