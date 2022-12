Śpij spokojnie! ORMO czuwa! Cały naród buduje swoją milicję

W społeczeństwie III RP, podobnie jak za czasów PRL, ORMO budzi jedynie uśmiech politowania. Ale z pewnością nie można odmówić tej formacji wieloletniej tradycji. Co to, to nie. Nie oznacza to wcale, że zapisała się pozytywnie na kartach historii. O tym, dlaczego tak się stało, można było kilka lat temu poczytać na stronach kujawsko-pomorskiej policji: „ORMO w założeniach miała być organizacją obywatelską, jednak okoliczności, w jakich została zorganizowana, oraz jej polityczna dyspozycyjność sprawiły, że stała się istotnym elementem represji, być może paradoksalnie bardziej kojarzonym z komunistycznym reżymem niż jej zawodowe siostry MO i UB. W czasie referendum w roku 1946 liczebność ORMO osiągnęła 60 tys. członków, rok później 100 tys., a w 1949 r. już ponad 150 tys. członków” - pisał sierż. szt. dr Piotr Sykut.