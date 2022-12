Tak mieszka Klaudia Halejcio. Zajrzyj do luksusowego domu aktorki. Tak się urządziła gwiazda „Tańca z gwiazdami”

Gdzie mieszka Klaudia Halejcio? Sprawdź, kto był zaangażowany w aranżację domu

Klaudia Halejcio to polska aktorka grająca m.in. w serialu „Złotopolscy”, „Hotel 52” czy „Pierwsza miłość” i uczestniczka programów rozrywkowych. Popularność przyniosły jej taneczne telewizyjne show („Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” czy „Dance Dance Dance”). Celebrytka wraz z partnerem Oskarem Barańskim i córką Nell mieszka w przestronnym domu na warszawskim Ursynowie. Nieruchomość o powierzchni ponad 500 m kw. została nabyta za ok. 9 milionów złotych, a na posesji znajdują się m.in. basen, staw oraz siłownia.