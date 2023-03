Tatiana Okupnik przerywa milczenie po siedmiu latach. Wraca na scenę singlami "Mama idzie w długą" i "Puzzle" Tomasz Dereszyński

Siedem lat milczenia to prawie jak wieczność. Single “Mama idzie w długą” i "Puzzle" zaczynają zupełnie nowy muzyczny rozdział w życiu Tatiany Okupnik. Premierowe utwory to podróż w najbardziej osobiste rejony życia artystki. Materiał jest zupełnie nową odsłoną Tatiany, zarówno pod względem tekstowym, jak i muzycznym. Popowe melodie porzuciła na rzecz surowych, bluesowych brzmień. Jak twierdzi sama wokalistka była to naturalna droga, którą obrała podążając za głosem własnego serca. Dlaczego Tatiana przez siedem lat milczała? Wszystkie sekrety muzyczne i nie tylko zdradza nam w rozmowie z Tomaszem Dereszyńskim w programie Muzotok.