Urszula obchodzi jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Ile razy śpiewała piosenkę „Dmuchawce, latawce, wiatr"? Czy lubi ten utwór? Tomasz Dereszyński

Urszula pojawiła się na scenie i od razu zawojowała nasz rynek muzyczny. Artystka na swojej pierwszej płycie "Urszula" (1983) zaśpiewała hity: „Dmuchawce, latawce, wiatr”, „Rodezja - finezja”, „Bogowie i demony”, „Michelle ma belle”, "Fatamorgana`82”, „Totalna hipnoza”, „Luz-blues, w niebie same dziury”. Wywiad z Urszulą to powrót do przeszłości ale też opowieść o tym, co przed nami. Urszula przyznała się, ile razy zaśpiewała w karierze „Dmuchawce, latawce, wiatr” i czy nadal lubi ten utwór. Zapraszam na opowieść o 40 latach Urszuli na scenie. Zapraszam. Tomasz Dereszyński.