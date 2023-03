Wpadka w "Dzień Dobry TVN". Przekleństwo w telewizji na żywo. Prowadzące nie kryły zdziwienia. Jak zareagowały?

Rozmowa dotyczyła gwary i regionalizmów. W studiu, oprócz Małgorzaty Ostrowskiej, która skupiła się na języku poznaniaków, znalazł się również, pochodzący ze Śląska, wokalista Leszek Stanek.

Pod koniec rozmowy Ostrowska postanowiła podzielić się regionalną ciekawostką. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem, jednak nikt nie spodziewał się, że piosenkarka użyje słowa, które uchodzi za niecenzuralne.

"Nie wiem, czy cenzura to puści, ale w Poznaniu można całkiem bezkarnie sobie p*********ć, czyli poplotkować i absolutnie nie jest to żaden wulgaryzm, nie jest to niecenzuralne" - powiedziała.